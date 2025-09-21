Популярни
Дубълът на Локомотив (Пловдив) се завърна към победите

  • 21 сеп 2025 | 19:12
  • 256
  • 0
Дубълът на Локомотив (Пловдив) се завърна към победите

Локомотив II (Пловдив) прекъсна лоша серия с категоричното 3:0 над гостуващия му Асеновец (Асеновград). Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига. Противно на крайния резултат, гостите започнаха с две ситуации от статични положения пред отсрещната врата. Славчо Шоколаров пък тресна гредата на Локо в 15-ата минута. След още толкова време обаче, Валери Божинов-младши стреля неспасяемо от 25 метра – 1:0. Аксел Велев удвои с глава след центриране от корнер в 43-ата минута. В 56-ата пък топката беше центрирана от фаул, настана суматоха и Севи Идриз я довкара за окончателното 3:0. После съперниците заиграха разкрепостено. Футболистите на домакините уцелиха два пъти гредите и пропиляха четири голови положения. Гостите пък имаха две възможности да вкарат.

