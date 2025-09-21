Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Напрежение в "Овча Купел": феновете и Венци Стефанов влязоха в грозна разправия

Напрежение в "Овча Купел": феновете и Венци Стефанов влязоха в грозна разправия

  • 21 сеп 2025 | 22:38
  • 5785
  • 19

Феновете на Славия определено не останаха доволни от равенството на своя любим тим с Берое. Двата отбора завършиха 0:0, като по този начин “белите” остават само с една победа от старта на кампанията и са с равен брой точки с последния в класирането.

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"
Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

След края на двубоя се стигна до грозни сцени пред стадиона в “Овча Купел”. Там запалянковците започнаха да викат “Оставка” и “Довиждане” и се стигна до разправии с президента на Славия Венцеслав Стефанов. В крайна сметка до по-сериозни сблъсъци не се стигна, като единствено имаше леко бутане, но полицията се намеси навреме.

Босът на най-стария столичен клуб видно се ядоса на феновете и влезе в словесна разправия с тях, а след като напусна стадиона, беше освиркан.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

  • 21 сеп 2025 | 21:45
  • 670
  • 0
Резултати и класиране след деветия кръг на Югозапад

Резултати и класиране след деветия кръг на Югозапад

  • 21 сеп 2025 | 21:24
  • 1156
  • 1
Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 22:11
  • 15779
  • 24
Гол на Стефан Велков помогна на Вейле за ново равенство

Гол на Стефан Велков помогна на Вейле за ново равенство

  • 21 сеп 2025 | 21:14
  • 726
  • 0
Резултати, голмайстори и класиране след шестия кръг на Североизток

Резултати, голмайстори и класиране след шестия кръг на Североизток

  • 21 сеп 2025 | 21:02
  • 1247
  • 0
Резултати, голмайстори и класиране след петия кръг на Северозападната Трета лига

Резултати, голмайстори и класиране след петия кръг на Северозападната Трета лига

  • 21 сеп 2025 | 20:56
  • 1124
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 23:26
  • 7437
  • 10
Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 22:11
  • 15779
  • 24
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

  • 21 сеп 2025 | 20:34
  • 29813
  • 43
Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място

Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място

  • 21 сеп 2025 | 23:57
  • 8800
  • 44
Трудна победа върна Интер на верния път

Трудна победа върна Интер на верния път

  • 21 сеп 2025 | 23:44
  • 6016
  • 4
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

  • 21 сеп 2025 | 19:43
  • 26830
  • 29