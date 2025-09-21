Напрежение в "Овча Купел": феновете и Венци Стефанов влязоха в грозна разправия

Феновете на Славия определено не останаха доволни от равенството на своя любим тим с Берое. Двата отбора завършиха 0:0, като по този начин “белите” остават само с една победа от старта на кампанията и са с равен брой точки с последния в класирането.

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

След края на двубоя се стигна до грозни сцени пред стадиона в “Овча Купел”. Там запалянковците започнаха да викат “Оставка” и “Довиждане” и се стигна до разправии с президента на Славия Венцеслав Стефанов. В крайна сметка до по-сериозни сблъсъци не се стигна, като единствено имаше леко бутане, но полицията се намеси навреме.

Босът на най-стария столичен клуб видно се ядоса на феновете и влезе в словесна разправия с тях, а след като напусна стадиона, беше освиркан.