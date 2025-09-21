Популярни
  Славия
  2. Славия
  Кристиян Стоянов: Берое се беше затворил добре

Кристиян Стоянов: Берое се беше затворил добре

  • 21 сеп 2025 | 22:16
  • 204
  • 0

Футболистът на Славия Кристиян Стоянов говори след равенството на своя тим с Берое. Двата отбора не се победиха и завършиха 0:0.

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"
Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

“Създадохме доста положения, но не успяхме да вкараме. Берое ни затрудни, защото са с повече чужденци. Бяха са затворили добре и трудно преминавахме през защитния блок.

Малко или много влияе като няма резултати, но отборът има потенциал и тепърва ще печелим точки. Вкараме ли един гол след това всичко ще тръгне както трябва”, заяви Стоянов.

