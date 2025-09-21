Кристиян Стоянов: Берое се беше затворил добре

Футболистът на Славия Кристиян Стоянов говори след равенството на своя тим с Берое. Двата отбора не се победиха и завършиха 0:0.

“Създадохме доста положения, но не успяхме да вкараме. Берое ни затрудни, защото са с повече чужденци. Бяха са затворили добре и трудно преминавахме през защитния блок.

Малко или много влияе като няма резултати, но отборът има потенциал и тепърва ще печелим точки. Вкараме ли един гол след това всичко ще тръгне както трябва”, заяви Стоянов.