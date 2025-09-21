Популярни
  Венци Стефанов: Аз съм против отбори като Берое, може би мястото им е в Океания и КОНКАКАФ

Венци Стефанов: Аз съм против отбори като Берое, може би мястото им е в Океания и КОНКАКАФ

  • 21 сеп 2025 | 22:39
  • 6889
  • 19

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде мнението си след нулевото равенство с Берое в "Овча купел". Босът на най-стария столичен клуб се обяви против отбори като заралии, тъй като, според него, не допринасят с нищо за българския футбол.

"От страна на ръководството е осигурено всичко. Нямаме неизплатени заплати, нямаме задължения. Не искам да казвам каквото и да било, но ние не можем да направим повече. Каквото се искаше, постарахме се да направим всичко. Убеден съм, че имаме футболисти. Имахме много положения. Без шутове във вратата няма да стане. Противникът няма да си вкара сам.

Аз съм против отбори като Берое. За мен те с нищо не помагат на българския футбол. В Океания и техния КОНКАКАФ - може би там им е мястото. Не в България. Дано да са здрави момчетата, убеден съм, че всичко ще си дойде на мястото.

Аз си гледам Славия. В Изпълкома има хора, които решават", сподели Стефанов.

