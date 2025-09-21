Популярни
  Заги: Изчистихме грешките в защита, сега остава само да вкарваме

Заги: Изчистихме грешките в защита, сега остава само да вкарваме

  • 21 сеп 2025 | 22:29
  • 108
  • 0

Наставникът на Славия Златомир Загорчич говори след равенството на своя тим с Берое. Двата отбора не се победиха и завършиха 0:0, като по този начин “белите” имат само 6 точки от началото на сезона.

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"
Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

“Говорихме си в началото - имаме си проблем, физическата подготовка, правим всичко в движение. Нещата не се получават. Имаме много загуби и когато погледнем, може би не сме заслужавали да губим толкова. Днес създадохме много ситуации, но нямахме голови положения. Трябваше много ситуации да изиграем по друг начин. Това е положението.

Не мога да обвинявам защитниците. Искам целия отбор да се защитава, всички да участват в двете фази на игра. Само така можем да печелим точки. Берое изигра страхотно мача в защита - събрани в пеналтерията, не минава топката. Дойдоха да се опитват да се защитават и с контраатаки да спечелят точки.

Искаме да мислим начина, по който ще тренираме. Надявам се колкото е възможно, по-бързо нещата да се получат.

7-8 гола, които получихме през този сезон бяха заради грешки. Изчистихме това, сега остава само да вкарваме”, заяви Загорчич.

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 22:10
  • 11731
  • 18
Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 22:10
  • 11731
  • 18
