Заги: Изчистихме грешките в защита, сега остава само да вкарваме

Наставникът на Славия Златомир Загорчич говори след равенството на своя тим с Берое. Двата отбора не се победиха и завършиха 0:0, като по този начин “белите” имат само 6 точки от началото на сезона.

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

“Говорихме си в началото - имаме си проблем, физическата подготовка, правим всичко в движение. Нещата не се получават. Имаме много загуби и когато погледнем, може би не сме заслужавали да губим толкова. Днес създадохме много ситуации, но нямахме голови положения. Трябваше много ситуации да изиграем по друг начин. Това е положението.

Не мога да обвинявам защитниците. Искам целия отбор да се защитава, всички да участват в двете фази на игра. Само така можем да печелим точки. Берое изигра страхотно мача в защита - събрани в пеналтерията, не минава топката. Дойдоха да се опитват да се защитават и с контраатаки да спечелят точки.

Искаме да мислим начина, по който ще тренираме. Надявам се колкото е възможно, по-бързо нещата да се получат.

7-8 гола, които получихме през този сезон бяха заради грешки. Изчистихме това, сега остава само да вкарваме”, заяви Загорчич.