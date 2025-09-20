Популярни
»
  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Александър Томов и Еди Сивов водят в рали „Дряново“

Александър Томов и Еди Сивов водят в рали „Дряново“

  • 20 сеп 2025 | 22:58
  • 622
  • 0

Александър Томов и Еди Сивов (Рено Клио Rally3) спечелиха първите две отсечки на рали „Дряново“, първи кръг от рали шампионата на България и поведоха в класирането.

При първото минаване на „Царева ливада“ (14,24 км) Томов беше по-бърз с 12 секунди от Любен Каменов/Валентин Будинов (Пежо 208 Rally4) и с 13 секунди пред Антон Титов/Александър Спиров (Хюндай i20N Rally2).

Александър Томов ще стартира в рали “Дряново”
Александър Томов ще стартира в рали “Дряново”

При второто минаване на отсечката Томов беше със 7,6 секунди по-бърз от Титов и с 12,8 пред Кирил Тодоров/Георги Аврамов (Опел Корса Rally4). Каменов направи едно завъртане във втората отсечка и това го свали на пето място в общото подреждане.

Така след съботните отсечки Томов има 20,6 секунди аванс пред Титов и 26,2 пред Тодоров.

Списъкът със заявки за рали “Дряново” обещава интересни битки
Списъкът със заявки за рали “Дряново” обещава интересни битки

Това е първото състезание на Алекс Томов с Еди Сивов, както и първото рали на Томов с ревизираното Клио Rally3, с което той започна кампанията си в Европейския рали шампионат с испанското „Сиера Морена“.

Програмата на рали „Дряново“ утре включва още 4 отсечки – по две минавания на етапите „Килифарево“ (9,75 км) и „Дряново“ (14,71 км), като второто минаване на този етап ще е и пауърстейджът на това състезание.

Снимка и видео: Пресцентър на рали "Дряново"

