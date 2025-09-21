Аталанта отнесе Торино за по-малко от десет минути

Отборът на Аталанта записа втора поредна убедителна победа в Серия "А", след като спечели гостуването си на Торино с 3:0 в двубой от четвъртия кръг на италианския елит.

Любопитното е, че бергамаските отбелязаха всичките си попадения за по-малко от 10 минути. Първият гол дойде в 30-ата, когато Лазар Самарджич пусна пас към Никола Кръстович, който беше точен от удобна позиция. Четири минути по-късно сръбският халф нацели греда, но атаката на гостите продължи и така секунди след това Камалдин Сулемана успя да отбележи дебютното си попадение за Аталанта в официален мач. В 38-ата минута именно ганаецът асистира на Кръстович, който се разписа за втори път в двубоя. През втората част “биковете” бяха по-настойчивият тим, но не успяха да стигнат поне до почетен гол, тъй като в 73-тата минута Марко Карнезеки спаси дузпа на резервата Дуван Сапата, която беше отсъдена с помощта на ВАР след нарушение на Саул Коко срещу Одилон Косуну.

Така Аталанта се придвижи до петото място в класирането с актив от 8 точки, докато Торино е на 11-ата позиция със своите 4 пункта.

Снимки: Gettyimages