Луукман и Аталанта окончателно заровиха томахавката

Звездата на Аталанта Адемола Луукман днес най-после е подновил тренировки наравно със своите съотборници, съобщава „Скай Спорт Италия“.

Както е известно, нападателят цяло лято бойкотираше тренировъчния процес на Аталанта заради решението на ръководството да откаже негов трансфер в Интер против волята на футболиста. Досега Луукман се подготвяше самостоятелно на клубната база, поради което не беше включен в нито един от досегашните четири мача на беграмаските от началото на сезона.

Ademola Lookman declares to teammates he is 100% available to play for Atalanta.



Ademola Lookman declares to teammates he is 100% available to play for Atalanta.

He is back! 🔙😎

Тази сутрин обаче нигерийският национал е изяснил ситуацията си с наставника Иван Юрич и своите съотборници, като е изявил желание отново да бъде част от състава на клуба. Така 27-годишният играч се е включил в днешната тренировка и треньорът ще може да разчита на него за неделното гостуване на Торино.

