Карлос Сайнц: Не мога да опиша колко щастлив съм

Карлос Сайнц остана изключително радостен от своя първи подиум с отбора на Уилямс, който той завоюва по време на Гран При на Азербайджан.

Испанецът стартира втори в Баку и в хода на дистанцията от 51 обиколки загуби само една позиция, след като беше изпреварен от Джордж Ръсел. Въпреки това Сайнц остана много доволен от подиума си, който дойде след доста трудното начало на първия му сезон в Уилямс след раздялата с Ферари.

„Не мога да опиша колко щастлив съм и колко добре се чувствам. Вкусът е по-хубав от първия ми подиум изобщо. Цяла година се борим здраво и доказахме, че когато имаме скоростта, имаме я цяла година и всичко се получи добре, ние можем да постигнем невероятни неща заедно. Това състезанието го изпълнихме перфектно, нямахме нито една грешка. Вчера победихме много коли, които иначе нямаше да можем.



„Гордея се изключително много от всички в Уилямс, които натискат през тази трудна година. Доказахме на всички, че сме направили огромна крачка напред спрямо миналата година. Движим се в правилната посока.



„За съжаление аз имах доста инциденти и лош късмет. Сега разбирам защото всичко това се случи, първият ми подиум трябваше да дойде така. Просто живот. Понякога той ти поднася тези лоши моменти, за да ти се отплати с много добри. Вкусът е по-добър от всичко, което съм очаквал. Житейски урок е да продължаваме да вярваме и да имаме вяра у себе си и отбора, защото рано или късно това се отплаща“, заяви по философски Сайнц.

Снимки: Gettyimages