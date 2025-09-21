Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Карлос Сайнц: Не мога да опиша колко щастлив съм

Карлос Сайнц: Не мога да опиша колко щастлив съм

  • 21 сеп 2025 | 16:20
  • 108
  • 0
Карлос Сайнц: Не мога да опиша колко щастлив съм

Карлос Сайнц остана изключително радостен от своя първи подиум с отбора на Уилямс, който той завоюва по време на Гран При на Азербайджан.

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Испанецът стартира втори в Баку и в хода на дистанцията от 51 обиколки загуби само една позиция, след като беше изпреварен от Джордж Ръсел. Въпреки това Сайнц остана много доволен от подиума си, който дойде след доста трудното начало на първия му сезон в Уилямс след раздялата с Ферари.

„Не мога да опиша колко щастлив съм и колко добре се чувствам. Вкусът е по-хубав от първия ми подиум изобщо. Цяла година се борим здраво и доказахме, че когато имаме скоростта, имаме я цяла година и всичко се получи добре, ние можем да постигнем невероятни неща заедно. Това състезанието го изпълнихме перфектно, нямахме нито една грешка. Вчера победихме много коли, които иначе нямаше да можем.

„Гордея се изключително много от всички в Уилямс, които натискат през тази трудна година. Доказахме на всички, че сме направили огромна крачка напред спрямо миналата година. Движим се в правилната посока.

„За съжаление аз имах доста инциденти и лош късмет. Сега разбирам защото всичко това се случи, първият ми подиум трябваше да дойде така. Просто живот. Понякога той ти поднася тези лоши моменти, за да ти се отплати с много добри. Вкусът е по-добър от всичко, което съм очаквал. Житейски урок е да продължаваме да вярваме и да имаме вяра у себе си и отбора, защото рано или късно това се отплаща“, заяви по философски Сайнц.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан

  • 21 сеп 2025 | 16:19
  • 567
  • 0
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 11079
  • 12
Пиастри и Колапинто с нови шасита за старта в Азербайджан

Пиастри и Колапинто с нови шасита за старта в Азербайджан

  • 21 сеп 2025 | 12:37
  • 1503
  • 1
Макс Верстапен с остра критика към Пирели заради гумите С6

Макс Верстапен с остра критика към Пирели заради гумите С6

  • 21 сеп 2025 | 11:46
  • 2923
  • 1
Страхотна защита донесе победата на Крауфорд в дългото състезание в Баку

Страхотна защита донесе победата на Крауфорд в дългото състезание в Баку

  • 21 сеп 2025 | 11:19
  • 1056
  • 0
Само двама от победителите в Баку са стартирали от полпозишъна

Само двама от победителите в Баку са стартирали от полпозишъна

  • 21 сеп 2025 | 10:24
  • 2950
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Миньор (Перник) 2:3 Фратрия, "братлетата" вкараха три за десет минути

Миньор (Перник) 2:3 Фратрия, "братлетата" вкараха три за десет минути

  • 21 сеп 2025 | 16:25
  • 6607
  • 1
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 11079
  • 12
Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

  • 21 сеп 2025 | 15:28
  • 7984
  • 7
Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

  • 21 сеп 2025 | 12:06
  • 11470
  • 10
Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 5537
  • 38
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 4523
  • 6