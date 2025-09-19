Популярни
Тоти: Само римляните осъзнават важността и стойността на дербито между Рома и Лацио

  • 19 сеп 2025 | 21:27
  • 759
  • 0

Иконата на Рома Франческо Тоти обсъди важността на римското дерби преди неделния сблъсък с Лацио и даде своето обяснение за загубата на “вълците” с 0:1 от Торино в третия кръг от Серия "А".

“Това е естествено труден мач за играене, но е и естествено красив. Преди всичко, Рим го преживява по различен начин от всичко останало. Всяко дерби е различно: спечелено, загубено или завършило наравно, то винаги има значение. Нормално е спечелените дербита да са тези, които се помнят най-много, но да бъдеш част от този мач е незабравимо чувство. Само римляните осъзнават важността и стойността на този двубой. Дано Рома да завърши в топ 4 на класирането. Това е главната цел на всички, особено на феновете. Тимът трябва да се завърне на най-високо ниво, защото е редно Рома да заслужава участие в турнир като Шампионската лига.

Загубата от Торино? Мисля, че на играчите им липсваше манталитет, решителност и желание за победа. Може би те са подходили лекомислено към мача и са си помислили, че е щяло да им бъде малко по-лесно след победите в първите два кръга. Няма да отличавам отделни футболисти. За мен колективът е по-важен, защото така или иначе един играч не може да направи много, ако е сам. Единственият начин да продължат напред е да останат задружни, да се опитат да изиграят голям мач и да покажат голяма решителност. Матия Дзакани? Мисля, че схемата, на която Джан Пиеро Гасперини ще заложи, ще бъде добра клопка за него”, коментира Тоти пред “Кориере дело спорт”.

Снимки: Gettyimages

