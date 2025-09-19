Гасперини: Дано да се получи борбено римско дерби, но да е по-спокойно извън терена

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини изрази своите очаквания за неделното римско дерби срещу Лацио, което ще бъде първо за него, откакто пое ”вълците” през това лято. Опитният специалист се надява на борбен и приятен за гледане мач, но подчерта, че не бива да се стига до насилие между феновете на двата тима.

“Това е важен и специален мач. Някои хора с право твърдят, че е единствен по рода си заради влиянието му за седмиците след това. Това е едно голямо съперничество в града. Надявам се това да е интензивно и борбено дерби, в което всеки се опитва да даде най-доброто от себе си. Въпреки това дано в сравнение със скорошните дербита да е по-спокойно извън терена преди и след мача. Нека има закачки, но без да се стига до насилие, защото то убива футбола. Ще бъде приятно да се запозная с римското дерби. С Маурицио Сари много пъти сме се срещали и винаги сме показвали взаимно уважение със съзнанието, че се изправяме срещу тежък опонент, който разполага с организиран тим с ясни идеи. Надявам се да се получи наистина добър мач за феновете, който да уважи концепциите на двамата треньори.

Тоти: Само римляните осъзнават важността и стойността на дербито между Рома и Лацио

Много съм доволен от работата на всички в отбора в тези първи два месеца. Беше важно веднага да установим ефективна връзка. За мен винаги е било така, а резултатите идват по пътя. Отначало е трудно да се поставят цели, но с напредването на мачовете виждаме колко се подобряваме и колко силни са съперниците ни. Затова картината започва да се изяснява. Принципите, които са ме довели дотук, са същите, които ще налагам в Рома, въпреки че, разбира се, футболът продължава да се развива. Той еволюира и винаги трябва да си нащрек за всяка малка промяна. Да си бдителен за опонентите и за уменията на твоите собствени играчи”, коментира Гасперини в интервю за DAZN.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages