Кой ще вземе дербито на Рим?

Вечното дерби на Рим отново ще разпали страстите, като Лацио и Рома се изправят един срещу друг на стадион "Олимпико" в днешния 21-ви септември (неделя) от 13:30 часа българско време. Двубоят от четвъртия кръг на Серия А, а този път залогът е още по-голям предвид различното начало на сезона за двата тима.

Рома започна по-уверено и заема седмата позиция в класирането с 6 точки от три изиграни мача. "Вълците" са отбелязали два гола и са допуснали само един, което показва стабилна защитна игра. От друга страна, Лацио се намира на 13-то място с 3 точки, като "орлите" имат една победа и две загуби. Интересното е, че въпреки по-ниската си позиция, Лацио е отбелязал повече голове (4), но и е допуснал повече (3). Победа в дербито би позволила на Лацио да се изравни по точки с градския си съперник и да направи сериозен скок в класирането, докато за Рома успехът би означавал затвърждаване на позициите в горната половина на таблицата.

Лацио демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача. "Орлите" загубиха последния си мач в Серия А срещу Сасуоло с 1:0 (14.09.2025), но преди това постигнаха впечатляваща победа над Верона с 4:0 (31.08.2025). Началото на сезона не беше успешно за тях с поражение от Комо с 2:0 (24.08.2025). В контролните срещи преди началото на сезона Лацио показа добра форма с победи над Атромитос с 2:0 (16.08.2025) и Бърнли с 0:1 (09.08.2025). Рома също има смесени резултати, като загуби последния си мач срещу Торино с 0:1 (14.09.2025), но преди това записа две поредни победи в Серия А - срещу Пиза с 0:1 (30.08.2025) и Болоня с 1:0 (23.08.2025). В контролните срещи "вълците" завършиха наравно с Neom SC 2:2 (16.08.2025) и победиха Евертън с 0:1 (09.08.2025).

Историята на последните сблъсъци между двата римски гранда е изключително оспорвана. В последната им среща на 13 април 2025 г. в Серия А, двубоят на "Олимпико" завърши наравно 1:1, като Алесио Романьоли откри за Лацио в 47-ата минута, а Матиас Соуле изравни за Рома в 69-ата. Преди това, на 5 януари 2025 г., Рома надделя над Лацио с 2:0 с голове на Лоренцо Пелегрини (10') и Алексис Салемакерс (18'). На 6 април 2024 г. "вълците" отново победиха с 1:0 благодарение на гол на Джанлука Манчини (42'). В турнира за Купата на Италия на 10 януари 2024 г., Лацио елиминира Рома с 1:0 след дузпа, реализирана от Матия Дзакани. Последната среща от 2023 г. на 12 ноември завърши без победител - 0:0. От последните пет дербита Рома има две победи, Лацио една, а два мача са завършили наравно.

Валентин Кастеянос (Лацио) е един от най-важните играчи за "орлите" този сезон. Аржентинският нападател има 1 гол и 2 асистенции в първите три мача от сезона, като особено впечатляващо беше представянето му срещу Верона, където отбеляза гол и направи две асистенции, заслужавайки висока оценка за играта си. Въпреки това, в последния мач срещу Сасуоло не успя да се разпише. В дербитата срещу Рома Кастеянос има смесени изяви - в последните четири сблъсъка не е отбелязвал гол, а в един от мачовете дори получи червен картон. Интересно е, че нападателят е под въпрос за предстоящия двубой поради контузия, което би било сериозен удар за атаката на Лацио. Матиас Соуле (Рома) се очертава като ключова фигура за "вълците" в предстоящото дерби. Аржентинският офанзивен халф вече има 1 гол в първите три мача от сезона, като се отличава с активна игра и 12 удара към вратата. Особено силно беше представянето му срещу Пиза, където отбеляза победния гол. Соуле има отлични спомени от последния сблъсък с Лацио, когато вкара изравнителния гол в 69-ата минута за крайното 1:1. В този мач той демонстрира добра позиционна игра с 4 удара към вратата, от които един точен. Неговата способност да създава опасности и да реализира голови положения го прави един от най-опасните играчи за защитата на Лацио.