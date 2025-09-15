Популярни
Дибала пропуска римското дерби
Дибала пропуска римското дерби

  • 15 сеп 2025 | 16:57
  • 420
  • 0

Звездата на Рома Пауло Дибала е с контузия в лявото бедро, заради която беше принудително заменен на почивката при вчерашната загуба с 0:1 от Торино, съобщават италианските медии.

Според информацията възстановяването от травмата ще отнеме около две седмици. Това означава, че нападателят ще пропусне неделното римско дерби срещу Лацио, домакинството на Верона (28 септември) и откриващия двубой в Лига Европа, който е гостуване на Ница (24 септември). Под въпрос е и участието му в домакинството на Лил (2 октомври). Аржентинецът взе участие и в трите досегашни мача на Рома през сезона, но беше титуляр само срещу Торино, като не записа нито един голов принос в тези срещи.

Снимки: Gettyimages

