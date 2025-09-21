Ботсвана наруши господството на САЩ в мъжката щафета 4х400

Ботсвана сбъдна дългогодишната си мечта за злато в щафетата 4х400 м при мъжете на Световното първенство по лека атлетика в Токио 2025, след като устоя както на проливния дъжд, така и на устремения квартет на САЩ, спечелил девет от последните десет световни титли в тази дисциплина.

САЩ с тотална хегемония в щафетата 4х400

Американците изглеждаха напът към поредния триумф, когато шампионът на 400 м с препятствия Рай Бенджамин пое последния пост с преднина от две метра. Зад него Южна Африка – победител от Световните щафетни серии – и олимпийските сребърни медалисти от Ботсвана се бореха за среброто.

В последните метри обаче се случи изненадващ обрат. Докато южноафриканецът Закити Нене атакуваше от външната страна, лекоатлетът на Ботсвана Колен Кебинатшипи – шампион и на 400 м индивидуално – „изплува“ между двамата и изведе страната си до историческа победа с време 2:57.76 минути.

GOLD for Botswana 🇧🇼 in the men's 4x400m final!!🥇



The FIRST African country ever to win the title at the World Championships!



They ran 2:57.76 to take the title under pouring rain.



Collen Kebinatshipi caught and beat Rai Benjamin of USA 🇺🇸 on anchor as they finished 2nd in… pic.twitter.com/m8fvKcYA8c — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 21, 2025

САЩ взеха среброто само с две хилядни пред Южна Африка – и двата отбора бяха отчетени с едно и също време 2:57.83.

Botswana 🇧🇼 wins GOLD in the men's 4x400m at the Tokyo 2025 World Championships!🥇



🥇 Botswana 🇧🇼 2:57.76

🥈 USA 🇺🇸 2:57.83

🥉 South Africa 🇿🇦 2:57.83pic.twitter.com/kA3p7fDFbF — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 21, 2025

Най-щастлив от всички бе вторият пост на Ботсвана Летсиле Тебого, който в Париж 2024 помогна за олимпийското сребро след индивидуална титла на 200 м, но в Токио бе дисквалифициран за фалстарт на 100 м и остана четвърти на 200 м с 19.65 сек. Тебого изравни темпото с американците още във втория пост с феноменален сплит от 44.05 сек.

Баяпо Ндори – бронзов медалист на 400 м – задържа отбора в битката, преди да предаде щафетата на Кебинатшипи, който за пореден път показа изключителен талант и донесе златото. Четиримата млади бегачи в небесносини екипи отпразнуваха победата, прескачайки локвите на пистата.

Напълно различен американски квартет от този, който бяга във финала, завърши шести в сериите и всъщност не се класира за финала. Той получи шанс да чрез допълнително надбягване, спечелено срещу Кения, след като бе признато, че и двата отбора са били възпрепятствани от дисквалифицираната Замбия.

Южноафриканците поддържаха шансовете си, благодарение на вдъхновяващия трети пост на световния рекордьор на 400 м Уейд ван Нийкерк.

Четвърти завърши постоянният белгийски квартет с 2:59.48, пред Катар с 3:01.64 и Великобритания – шеста с 3:03.05.