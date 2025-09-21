Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ботсвана наруши господството на САЩ в мъжката щафета 4х400

Ботсвана наруши господството на САЩ в мъжката щафета 4х400

  • 21 сеп 2025 | 16:24
  • 925
  • 0
Ботсвана наруши господството на САЩ в мъжката щафета 4х400

Ботсвана сбъдна дългогодишната си мечта за злато в щафетата 4х400 м при мъжете на Световното първенство по лека атлетика в Токио 2025, след като устоя както на проливния дъжд, така и на устремения квартет на САЩ, спечелил девет от последните десет световни титли в тази дисциплина.

САЩ с тотална хегемония в щафетата 4х400
САЩ с тотална хегемония в щафетата 4х400

Американците изглеждаха напът към поредния триумф, когато шампионът на 400 м с препятствия Рай Бенджамин пое последния пост с преднина от две метра. Зад него Южна Африка – победител от Световните щафетни серии – и олимпийските сребърни медалисти от Ботсвана се бореха за среброто.

САЩ запази доминацията си при мъжете на 4х100
САЩ запази доминацията си при мъжете на 4х100

В последните метри обаче се случи изненадващ обрат. Докато южноафриканецът Закити Нене атакуваше от външната страна, лекоатлетът на Ботсвана Колен Кебинатшипи – шампион и на 400 м индивидуално – „изплува“ между двамата и изведе страната си до историческа победа с време 2:57.76 минути.

САЩ взеха среброто само с две хилядни пред Южна Африка – и двата отбора бяха отчетени с едно и също време 2:57.83.

Най-щастлив от всички бе вторият пост на Ботсвана Летсиле Тебого, който в Париж 2024 помогна за олимпийското сребро след индивидуална титла на 200 м, но в Токио бе дисквалифициран за фалстарт на 100 м и остана четвърти на 200 м с 19.65 сек. Тебого изравни темпото с американците още във втория пост с феноменален сплит от 44.05 сек.

Баяпо Ндори – бронзов медалист на 400 м – задържа отбора в битката, преди да предаде щафетата на Кебинатшипи, който за пореден път показа изключителен талант и донесе златото. Четиримата млади бегачи в небесносини екипи отпразнуваха победата, прескачайки локвите на пистата.

Напълно различен американски квартет от този, който бяга във финала, завърши шести в сериите и всъщност не се класира за финала. Той получи шанс да чрез допълнително надбягване, спечелено срещу Кения, след като бе признато, че и двата отбора са били възпрепятствани от дисквалифицираната Замбия.

Южноафриканците поддържаха шансовете си, благодарение на вдъхновяващия трети пост на световния рекордьор на 400 м Уейд ван Нийкерк.

Четвърти завърши постоянният белгийски квартет с 2:59.48, пред Катар с 3:01.64 и Великобритания – шеста с 3:03.05.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Австралийка скочи най-високо под дъжда в Токио, Магучих едва с поделен бронз

Австралийка скочи най-високо под дъжда в Токио, Магучих едва с поделен бронз

  • 21 сеп 2025 | 16:06
  • 776
  • 2
САЩ с тотална хегемония в щафетата 4х400

САЩ с тотална хегемония в щафетата 4х400

  • 21 сеп 2025 | 15:59
  • 692
  • 0
САЩ запази доминацията си при мъжете на 4х100

САЩ запази доминацията си при мъжете на 4х100

  • 21 сеп 2025 | 15:52
  • 2108
  • 0
Американките са кралиците на щафетата 4х100, Фрейзър-Прайс се сбогува с медал

Американките са кралиците на щафетата 4х100, Фрейзър-Прайс се сбогува с медал

  • 21 сеп 2025 | 15:48
  • 1158
  • 0
Нойгебауер триумфира и се строполи в щура надпревара в десетобоя

Нойгебауер триумфира и се строполи в щура надпревара в десетобоя

  • 21 сеп 2025 | 15:35
  • 790
  • 0
Кенийка спечели и световната титла на 800 метра в Токио

Кенийка спечели и световната титла на 800 метра в Токио

  • 21 сеп 2025 | 15:23
  • 597
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември (София) 0:1 Ботев (Пловдив), Флекса бележи

Септември (София) 0:1 Ботев (Пловдив), Флекса бележи

  • 21 сеп 2025 | 17:47
  • 3117
  • 3
Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути

Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути

  • 21 сеп 2025 | 16:52
  • 15208
  • 10
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 17810
  • 19
Съставите на Арсенал и Ман Сити, Сака е на пейката

Съставите на Арсенал и Ман Сити, Сака е на пейката

  • 21 сеп 2025 | 17:42
  • 484
  • 0
Очаквайте на живо: Калев - Рилски спортист

Очаквайте на живо: Калев - Рилски спортист

  • 21 сеп 2025 | 17:45
  • 202
  • 0
Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

  • 21 сеп 2025 | 15:28
  • 11064
  • 8