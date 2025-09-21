Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. САЩ с тотална хегемония в щафетата 4х400

  • 21 сеп 2025 | 15:59
Съединените щати направиха напълно доминиращо бягане и спечелиха златото в щафетата 4х400 м при жените на Световното първенство по лека атлетика Токио 2025, поставяйки шампионатен рекорд от 3:16.61 минути на мократа писта на националния стадион на Япония. Среброто отиде при Ямайка с 3:19.25, а Нидерландия взе бронза с 3:20.18.

Такова беше превъзходството на американките, че и четирите им състезателки записаха най-бързите времена на своите постове. Изабела Уитакър ги поведе с 50.12 секунди, след което предаде на Лина Ърби-Джаксън, която увеличи аванса до около 10 метра на половината дистанция с втори пост с 48.71. Алия Бътлър доразви преднината с 49.96 на третия пост, а когато предаде на Сидни Маклафлин-Леврон – индивидуалната шампионка на 400 м – тя измина последната обиколка като почетна, но въпреки това записа впечатляващите 47.82 и донесе победата.

Това беше сладко възмездие за американския квартет, който преди две години в Будапеща бе дисквалифициран заради предаване на щафетата извън зоната, а сега добави златото към олимпийската титла от Париж миналата година.

Ямайка беше също впечатляваща на второ място – Дежанеа Оукли, Стейси Ан Уилямс и Андренет Найт изградиха аванс от 10 метра пред Нидерландия в битката за среброто, а последната бегачка Никиша Прайс записа блестящ последен пост от 48.50 сек., за да задържи холандките зад себе си.

Нидерландия отстъпи световната си титла, но квартетът на Евелин Саалберг, Лийке Клавер, Лисан де Вите и Фемке Бол бе доволен от бронза. Клавер записа 49.08 сек. – най-бързото време сред тях – преди Бол с 49.10.

Следващи се наредиха Белгия с 3:22.15, Полша пета с 3:22.91 и Норвегия шеста с национален рекорд от 3:23.71, благодарение на Хенриете Йегер, която направи 49.53 сек. на последния пост.

