САЩ запази доминацията си при мъжете на 4х100

САЩ спечелиха десетата си световна титла в щафетата 4х100 м при мъжете, записвайки най-добър резултат на планетата от 37.29 сек., с което закриха състезанията на пистата на Световното първенство по лека атлетика Токио 2025.

Американките са кралиците на щафетата 4х100, Фрейзър-Прайс се сбогува с медал

Ноа Лайлс, Кени Беднарек, Кортни Линдзи и Крисчън Коулман се обединиха за убедителната победа, удържайки атаките на Канада и Нидерландия.

USA 🇺🇸 wins men's 4x100m GOLD at the Tokyo 2025 World Championships!🥇



🥇 USA 🇺🇸 37.29

🥈 Canada 🇨🇦 37.55

🥉 Netherlands 🇳🇱 37.81

4. Ghana 🇬🇭 37.93pic.twitter.com/cvYWqIWXsl — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 21, 2025

Лайлс, който спечели индивидуалната титла на 200 м в Токио, изведе американската четворка до успеха, завършвайки пред канадеца Андре де Грас, който донесе среброто за Канада с 37.55 сек.

Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра

Елвис Африфа пресече финала след тях и спечели бронз за Нидерландия с национален рекорд от 37.81 сек.