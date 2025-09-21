Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  САЩ запази доминацията си при мъжете на 4х100

САЩ запази доминацията си при мъжете на 4х100

  • 21 сеп 2025 | 15:52
  • 489
  • 0
САЩ запази доминацията си при мъжете на 4х100

САЩ спечелиха десетата си световна титла в щафетата 4х100 м при мъжете, записвайки най-добър резултат на планетата от 37.29 сек., с което закриха състезанията на пистата на Световното първенство по лека атлетика Токио 2025.

Американките са кралиците на щафетата 4х100, Фрейзър-Прайс се сбогува с медал
Американките са кралиците на щафетата 4х100, Фрейзър-Прайс се сбогува с медал

Ноа Лайлс, Кени Беднарек, Кортни Линдзи и Крисчън Коулман се обединиха за убедителната победа, удържайки атаките на Канада и Нидерландия.

Лайлс, който спечели индивидуалната титла на 200 м в Токио, изведе американската четворка до успеха, завършвайки пред канадеца Андре де Грас, който донесе среброто за Канада с 37.55 сек.

Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра
Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра

Елвис Африфа пресече финала след тях и спечели бронз за Нидерландия с национален рекорд от 37.81 сек.

