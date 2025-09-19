Популярни
Падт: Левски е доста силен отбор

  • 19 сеп 2025 | 22:56
Вратарят на Лудогорец Серджио Падт говори след равенството 0:0 срещу Левски в дербито от кръга в efbet Лига.

"Винаги има напрежение. Бяхме готови за този мач. Беше натоварено и трудно, но ние бяхме готови. Левски е доста силен отбор, но сме още в началото на сезона. Трябваше да се подготвим и да се покажем срещу един много силен отбор.

Ние трябва да сме фокусирани върху три турнира, но това го правим вече доста години", заяви стражът на "орлите".

