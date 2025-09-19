Петричев: Не бива да забравяме, че Лудогорец гради нов отбор

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев сподели първите си впечатления след равенството 0:0 срещу Левски в дербито от деветия кръг на efbet Лига.

"Днес играха двата най-добри тима в България, но се получи нервен мач. Очаквах повече, но залогът бе голям и нормално да има напрежение по терена. Бяхме концентрирани за мача днес. Ако погледнем реално, отборът върви по график. Не бива да забравяме, че Лудогорец гради нов отбор. Нужно е новите футболисти да се адаптират.

Не е това, което искаме, но всички работим, за да може Лудогорец да върви нагоре. Разполагаме обаче с млад състав. Феновете могат да бъдат спокойни, защото градим много силен тим.



Надявам се да направим добри мачове и съм сигурен, че с тези мачове в Европа, ще стиковаме отбора", заяви Петричев.