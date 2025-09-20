Пиастри: Прекрачих границата и се ударих

Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри катастрофира в третата част на квалификацията в Баку и беше класиран едва девети.

„Мисля, че спрях твърде късно, прекрачих границата и се ударих – обясни австралиецът. – Обикновено това става, когато спреш късно и колелата ти блокират. Разбира се, че съм разочарован, колата ни днес беше добра, в първите два завоя минах добре и може би след това започна да ръми малко по-силно.

„Натиснах повече от необходимото и платих цената за това. Мисля, че да мисля за победата утре ще е твърде амбициозно, но да видим какво ще стане. Но мисля, че можем да прогресираме в класирането, колата ни е бърза и имаме шанс.“

Снимки: Gettyimages