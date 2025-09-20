Популярни
Леклер: Тази година нищо не ми се получава в Баку

  • 20 сеп 2025 | 18:04
Леклер: Тази година нищо не ми се получава в Баку

Шарл Леклер катастрофира в третата част на квалификацията в Баку и остана десети на стартовата решетка.

„Нищо с колата не се получаваше така, както го исках – призна Шарл. – Мисля, че Люис намери веднага по-добро темпо и беше по-постоянен от мен от началото на уикенда. Имам сериозни проблеми с поведението на колата, обикновено тук всичко се получава по естествен начин, но сега не стана така.

„Мисля, че разбрах причината, променихме колата за квалификацията, всичко се подобряваше до момента, в който сложихме средно твърдите гуми и тогава всичко се обърка.

„Вчера това бяха по-добрите гуми, днес така и не успяхме да стигнем до работния им прозорец и това направи всичко много по-трудно.

„За състезанието ще е трудно да се върна в челото, но има шанс за това.“

Снимки: Gettyimages

