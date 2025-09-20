Популярни
Норис: Беше грешка да изляза първи в третата част

  • 20 сеп 2025 | 18:11
  • 328
  • 0
Пилотът на Макларън Ландо Норис заяви, че решението да излезе първи на пистата в третата част на квалификацията преди решителните обиколки е било грешка.

„Мисля, че това да изляза първи в третата част беше грешка – обясни Ландо. – Ако след нас имаше жълт или червен флаг, щяхме да изглеждаме като герои. Но сега сме тези, които загубихме много. Моя грешка, грешка на тима.

„Не мисля, че пропуснахме кой знае каква възможност в квалификацията. Ударих стената на завой №15, но не знам доколко това се отрази на времето ми в обиколката.

„За мен ръмеше съвсем леко на пистата, за тези зад мен трасето беше сухо и с повече сцепление. Решение, което не проработи, ще анализираме всичко и следващият ще се опитаме да се представим по-добре.“

Снимки: Gettyimages

