Норис: Беше грешка да изляза първи в третата част

Пилотът на Макларън Ландо Норис заяви, че решението да излезе първи на пистата в третата част на квалификацията преди решителните обиколки е било грешка.

„Мисля, че това да изляза първи в третата част беше грешка – обясни Ландо. – Ако след нас имаше жълт или червен флаг, щяхме да изглеждаме като герои. Но сега сме тези, които загубихме много. Моя грешка, грешка на тима.

Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън

„Не мисля, че пропуснахме кой знае каква възможност в квалификацията. Ударих стената на завой №15, но не знам доколко това се отрази на времето ми в обиколката.

„За мен ръмеше съвсем леко на пистата, за тези зад мен трасето беше сухо и с повече сцепление. Решение, което не проработи, ще анализираме всичко и следващият ще се опитаме да се представим по-добре.“

Леклер: Тази година нищо не ми се получава в Баку

Макс Верстапен: В края дори не бях с най-добрите гуми

Снимки: Gettyimages