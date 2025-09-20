Съставите на Ливърпул и Евертън, Виртц и Исак са на пейката

Ливърпул приема Евертън на “Анфийлд” в 247-ото издание на мърсисайдското дерби. Шампионите продължават да бъдат със стопроцентов актив, но “карамелите” също започнаха силно сезона и спечелиха седем точки в последните три кръга.

Евертън има само две победи в последните 29 градски дербита в Премиър лийг. Мойс пък няма успех на “Анфийлд” в 20 мача за първенството.

Merseyside derby team news is IN! 🔴 #LIVEVE — Liverpool FC (@LFC) September 20, 2025

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот е направил четири промени в състава си в сравнение с двубоя с Атлетико Мадрид през седмицата. Конър Брадли, Милош Керкез, Алексис Мак Алистър и Юго Екитике се завръщат сред титулярите, а Джереми Фримпонг, Анди Робъртсън, Флориан Виртц и Александър Исак сядат на пейката.

Дейвид Мойс е извършил само една корекция в своя стартов състав. Виталий Миколенко е възстановен и се завръща сред титулярите. Това означава, че Джеймс Гарнър се мести на обичайната си позиция в халфовата линия. Тим Ирогбунам сяда на пейката. Бето продължава да води атаката, а по фланговете за Илиман Ндиайе и Джак Грийлиш.

