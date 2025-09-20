Червената или синята част на Ливърпул ще ликува?

В днешния 20-и септември (събота) Ливърпул и Евертън излизат на "Анфийлд" в голямото мърсисайтско дерби. Двубоят е част от петия кръг на Премиър лийг, като този път "червените" влизат в мача като безспорни фаворити след перфектното си начало на сезона.

Ливърпул заема първото място в класирането с максималните 12 точки от първите четири мача, като отборът на Арне Слот демонстрира впечатляваща форма под ръководството на новия си треньор. "Червените" имат голова разлика 9:4 и изглеждат решени да се борят за титлата още в първия сезон на холандския специалист. От своя страна, Евертън се намира на шестата позиция със 7 точки и голова разлика 5:3, което е обещаващо начало за тима на Дейвид Мойс. Победа в дербито би изстреляла "карамелите" в топ 4, докато домакините могат да затвърдят лидерската си позиция.

Ливърпул е в невероятна серия от пет последователни победи във всички турнири. "Червените" започнаха сезона с убедителен успех срещу Борнемут (4:2) на 15 август, след което продължиха с победи като гост срещу Нюкасъл (3:2) на 25 август и у дома срещу Арсенал (1:0) на 31 август. Последва нова победа като гост срещу Бърнли (1:0) на 14 септември, а само три дни по-късно, на 17 септември, тимът на Слот постигна драматичен обрат срещу Атлетико Мадрид (3:2) в Шампионската лига. Евертън също показва добра форма с две победи, една равна среща и една загуба в последните си четири мача в Премиър лийг. "Карамелите" загубиха от Лийдс (1:0) на 18 август, но след това победиха Брайтън (2:0) на 24 август и Уулвърхамптън като гост (3:2) на 30 август. Междувременно, те елиминираха Мансфийлд (2:0) в Карабао Къп на 27 август, а в последния си мач завършиха наравно с Астън Вила (0:0) на 13 септември.

Историята на мерсисайдските дербита през последните години показва променливи резултати. В последната среща между двата отбора, играна на "Анфийлд" на 2 април 2025 г., Ливърпул победи с 1:0 благодарение на гол на Диого Жота в 57-ата минута. По-рано през същия сезон, на 12 февруари 2025 г., двубоят на "Гудисън Парк" завърши наравно 2:2, като Бето (11') и Джеймс Тарковски (90') бяха точни за домакините, а Алексис Мак Алистър (16') и Мохамед Салах (73') отбелязаха за гостите. Предишната среща на "Гудисън Парк" от 24 април 2024 г. донесе изненадваща победа за Евертън с 2:0 с голове на Джарад Брантуейт (27') и Доминик Калвърт-Люин (58'). Мохамед Салах се очертава като ключова фигура в тези сблъсъци, отбелязвайки три гола в последните пет дербита, включително две попадения в победата с 2:0 на "Анфийлд" през октомври 2023 г.

Коди Гакпо се очертава като един от важните играчи за Ливърпул в началото на сезона. Холандският нападател има един гол и две асистенции в първите четири мача от Премиър лийг, като особено впечатляващо се представи в мача срещу Нюкасъл, където направи две асистенции. Гакпо е отправил общо 11 удара към вратата на противниците, три от които точни, и демонстрира добро позициониране в наказателното поле. Срещу Евертън той има ограничен опит, но в един от предишните си мачове срещу "карамелите" е отбелязал гол, което показва, че може да бъде решаващ фактор и в предстоящото дерби. Джак Грийлиш е ключовата фигура за Евертън в началото на сезона, като английският национал вече има впечатляващите 4 асистенции в първите си мачове за "карамелите". Особено силно се представи в двубоите срещу Брайтън и Уулвърхамптън, където направи по две асистенции във всеки мач. Грийлиш е отправил 5 удара към вратата на противниците, два от които точни, и се очертава като основен плеймейкър на отбора. Неговата способност да създава голови положения и да преминава успешно покрай защитници ще бъде от решаващо значение за шансовете на Евертън в предстоящото дерби.