Леклер очаква Макларън да се върне в челото за квалификацията

Пилотът на Ферари Шарл Леклер очаква тимът на Макларън да се върне в челото по време на днешната квалификацията за Гран При на Азербайджан след разочароващия край на петъчните тренировки за британския тим.

Вчера Леклер и съотборникът му Люис Хамилтън окупираха челото на класирането, докато Ландо Норис и Оскар Пиастри останаха едва десети и 12-ти, на приблизително секунда зад Хамилтън, който изпревари с малко Леклер. Отделно и двамата пилоти на Макларън имаха доста сериозни проблеми с управлението на своите коли, като Норис дори се удари в стената и счупи задното си дяно окачване, което му коства близо половин час за подготовка.

„Мисля, че имаме по-голям потенциал, особено аз – обясни Леклер, който днес ще преследва петия си пореден полпозишън в Баку. – Не свърших добра работа. Но като цяло ние изглеждаме много силни, но, а това е едно голямо но, изглежда, че Макларън буквално са от друг свят.



„Мисля, че хората ще бъдат много изненадани в квалификацията, защото Ландо не завърши няколко обиколки, които изглеждаха много впечатляващи, така че се съмнявам да сме в борбата с тях. Но в сравнение с други, изглежда, че сме в добра позиция. Не мисля, че ще има борба за победата, но никога не казвай никога. През 2021 и в доста други квалификации тук, аз смятах, че е невъзможно, но в крайна сметка ние се справихме, така че ще имам надежди, въпреки че изглежда малко вероятно“, добави още монегаскът.

