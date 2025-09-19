Норис: Вече изоставам заради инцидента

Ландо Норис се удари в предпазната стена на завой №4 в средата на втората свободна тренировка за Гран При на Азербайджан днес и след пораженията по окачването на колата му така и не се върна на пистата.

Британецът обясни, че е разочарован, но допълни, че е трябвало да търси лимита на възможностите в свободните тренировките.

„Инцидент, който ни струва скъпо, особено тук – заяви Норис. – До този момент вървяхме много добре, трябваше да натискам, за да знам къде е лимитът, другата възможност е въобще да не опитвам.

„Да, много е неприятно. Искаше ми се да бях направил и обиколки с повече количество гориво и с меките гуми. Тази година меката смес е по-мека в сравнение с 2024, което е интересно. Утре ще трябва да наваксам.

„Трябва да натискам, състезавам се срещу много добри пилоти и трябва да знам къде е границата.“

Утре е третата свободна тренировка в Баку, а след това идва квалификацията.

„Трасето е много различно в сравнение с миналата година, станало е по-бързо и караме с по-меките сликове, които не използваме твърде често – допълни Норис. – Вече изоставам, но и двамата с Оскар допуснахме доста грешки във втората сесия. Той също имаше проблеми с поведението на колата. Да видим какво ще успеем да наваксаме утре.“

Снимки: Gettyimages