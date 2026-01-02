Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Какъв съвет е дал Фетел на Хамилтън преди трансфера на британеца във Ферари?

Какъв съвет е дал Фетел на Хамилтън преди трансфера на британеца във Ферари?

  • 2 яну 2026 | 17:28
  • 379
  • 0

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Себастиан Фетел разкри какъв съвет е дал на Люис Хамилтън преди трансфера на британеца в състава на Ферари в началото на 2025 година.

Как тренира най-успешният пилот в историята на Формула 1?
Как тренира най-успешният пилот в историята на Формула 1?

Фетел се състезава за Черните кончета между 2015 и 2020, печелейки общо 14 победи с червения болид, което го прави третият най-успешен пилот в историята на Ферари от гледна точка броя победи след Михаел Шумахер и Ники Лауда. Според германеца един от водещите ключове за постигането на успехи с Ферари е владеенето на италиански език, който той е посъветвал Хамилтън да научи.

„Във Ферари е различно, много различно – каза Фетел в официалния подкаст на Формула 1 Beyond the Grid. – Аз не съжалявам, защото си прекарах фантастично. Адаптирах се и ми хареса .

„Обичам британския хумор и британците, обичам много неща в тях. Но по един начин смятам, че успях да се адаптирам. Сега, не казвам, че Люис не се е адаптирал или, че британските пилоти не могат да се адаптират, това е нещо естествено, но не знам как щеше да е при мен, ако майчиният ми език беше английски и не се чувствам комфортно да говоря на чужд език.

„При Люис международният език е английският и той винаги е бил с британски отбори. Да, всеки отбор е различен, но той прекара много време в Мерцедес, след което отиде във Ферари, където нещата са много различни, защото сърцето на отбора и цялата му култура са италиански.

„Езикът е английски и той се разбира с всички в отбора. Но има и служители, които или не говорят английски, или не го владеят много добре с тях и той няма как да се разбира добре с тях, няма как да усети културата на отбора.

„Мисля, че това беше критична грешка, която аз допуснах, гледайки назад. Аз научих италиански, ходих на уроци и се разбирахме, но не беше перфектно. Наистина трябваше да науча по-добре италианския. Може би трябваше и да прекарам повече време в Италия, за да разбера истински културата, защото тя идва от хората.

„Затова казах на Люис, че единственият и най-добър съвет, който мога да му дам, е да научи наистина добре езика. А това става, когато комуникираш с хора и си в държавата, за да се сблъскваш с културата, всичко друго си идва на мястото.

„В професионалната средата това не е от такова значение, защото комуникацията е на английски. Но в по-голямата картинка и за духа на отбора е важно“, сподели още Фетел.

Снимки: Imago

