Представянето на Ферари най-после донесе облекчение на Хамилтън

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън призна, че след втората свободна тренировка за Гран При на Азербайджан днес, най-после е изпитал облекчение от представянето на Ферари и постигнатия прогрес.
Първият сезон на Люис в Скудерията върви много трудно, като той има ясно изразени проблеми в квалификациите, а често се оплаква от липса на увереност в стабилността на автомобила и работата с гумите.
Ферари окупира челото, трудности за Макларън във втората тренировка в Баку
„В първата тренировка не всичко беше наред. Това е писта, на която трябва да си супер уверен в работата на спирачките, а аз имах проблеми със спирачките – обясни Хамилтън. – Този сезон навсякъде ми е за първи път с Ферари и адаптацията не е лесна.
„Направихме някои промени за втората тренировка. Спирачките работеха перфектно и благодарение на това успях да прогресирам. Развитието ни показва, че сме намерили правилната посока.“
Хамилтън уточни, че това са едва свободните тренировки и уикендът тепърва ще се развива.
„Това са само тренировки, така че да не се ентусиазираме твърде много. Но съм благодарен на всички в тима, които работят толкова усилено и за подкрепата, която получавам от целия тим“, допълни британецът.
Снимки: Gettyimages