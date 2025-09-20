Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

Деветият кръг във Втора лига стартира с шест мача в днешния ден. Представещият се перфектно Янтра приема Лудогорец II в търсене на шеста поредна победа от 17:00 часа. По същото време ще стартират и други три мача. Спартак (Плевен) и Марек ще гонят задължителни точки, които да ги измъкнат от опасната зона. Беласица ще се надява на първа победа през сезона срещу Пирин, а Вихрен ще гони завръщане на победния път срещу колебливия Хебър. От 18:00 часа Локо (Горна Оряховица) приема Спортист (Своге), а от 19:00 Дунав ще се опита да окупира първото място срещу Черноморец (Бургас).
Втора лига, девети кръг:
20 септември, 17:00 часа:
Янтра (Габрово) - Лудогорец II
Беласица - Пирин (Благоевград)
Вихрен (Сандански) - Хебър (Пазарджик)
20 септември, 18:00 часа:
Локомотив (Горна Оряховица) - Спортист (Своге)
20 септември, 19:00 часа:
Дунав (Русе) - Черноморец (Бургас)
21 септември, 15:00 часа:
23 септември, 17:00 часа: