  Sportal.bg
  БГ Футбол
  Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

  • 20 сеп 2025 | 09:44
  • 2362
  • 1
Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

Деветият кръг във Втора лига стартира с шест мача в днешния ден. Представещият се перфектно Янтра приема Лудогорец II в търсене на шеста поредна победа от 17:00 часа. По същото време ще стартират и други три мача. Спартак (Плевен) и Марек ще гонят задължителни точки, които да ги измъкнат от опасната зона. Беласица ще се надява на първа победа през сезона срещу Пирин, а Вихрен ще гони завръщане на победния път срещу колебливия Хебър. От 18:00 часа Локо (Горна Оряховица) приема Спортист (Своге), а от 19:00 Дунав ще се опита да окупира първото място срещу Черноморец (Бургас).

Втора лига, девети кръг:

20 септември, 17:00 часа:

Янтра (Габрово) - Лудогорец II

Спартак (Плевен) - Марек

Беласица - Пирин (Благоевград)

Вихрен (Сандански) - Хебър (Пазарджик)

20 септември, 18:00 часа:

Локомотив (Горна Оряховица) - Спортист (Своге)

20 септември, 19:00 часа:

Дунав (Русе) - Черноморец (Бургас)

21 септември, 15:00 часа:

Миньор (Перник) - Фратрия

23 септември, 17:00 часа:

ЦСКА II - Етър

