Янтра би с красив гол на бивш национал

Янтра (Габрово) победи с 1:0 дублиращия състав на Лудогорец в среща от деветия кръг на Втора лига. В герой за "ковачите" се превърна бившият национал Мартин Райнов, който реши изхода на мача в началото на второто полувреме. Полузащитникът получи центриране отдясно, извиси се и от пет-шест метра заби топката в долния десен ъгъл на вратата на гостуващия тим.

Към края лявото крило на домакините Георги Бабалиев получи втори жълт картон и напусна терена, но въпреки това отборът на Емануел Луканов не допуснаха изравняван. Така футболистите от Габрово продължават без поражение в битката с Фратрия, Дунав и Вихрен (Сандански) за първата позиция.