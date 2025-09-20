Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)
  Вихрен(о) в Сандански

Вихрен(о) в Сандански

  • 20 сеп 2025 | 19:03
Вихрен(о) в Сандански

Отборът на Вихрен победи с 3:2 Хебър в мач от деветия кръг на Втора лига. Срещата в Сандански предложи множество положения, като повече от тях бяха пред вратата на гостите, така че успехът за домакините е заслужен.

Новаците в професионалния футбол набързо поведоха с 2:0, като първо в шестата минута Методи Костов откри след центриране от корнер, а след това Венцислав Бенгюзов удвои от пряк свободен удар. Малко след средата на първата част обаче Хебър изравни за по-малко от 200 секунди. Първо Момчил Цветанов намали с мощен шут от малкото наказателно поле, а след това Мартин Хайдаров се озова на скорост сам срещу вратаря и успя да го изпревари за 2:2.

След почивката обаче Лео Пимента бе изведен с добър пас в наказателното поле и след като укроти топката я прати в мрежата на Мартин Янков, който не се ориентира по най-добрия начин. До края на мача и двата тима имаха по няколко положения за попадение, като много активен от страна на домакините бе Китан Василев по левия фланг, но така или иначе до ново попадение не се стигна и Вихрен взе трите точки.

С успеха си днес тимът от Сандански събра 19 точки и към момента е на четвърта позиция, но само на две от лидерите Янтра и Фратрия. Вторите обаче са и с мач по-малко. Хебър от своя страна продължава да криволичи и е девети с девет точки.

Вихрен (Сандански) 3:2 Хебър (Пазарджик)
1:0 Методи Костов (6)
2:0 Венцислав Бенгюзов (15)
2:1 Момчил Цветанов (31)
2:2 Мартин Хайдаров (34)
3:2 Лео Пимента (58)

