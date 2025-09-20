Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Горна Оряховица)
  Юноша на Черно море герой за Локо (ГО)

Юноша на Черно море герой за Локо (ГО)

  • 20 сеп 2025 | 20:39
  • 987
  • 0
Юноша на Черно море герой за Локо (ГО)

Локомотив (Горна Оряховица) победи с 1:0 Спортист (Своге) в двубой от деветия кръг на Втора лига. В герой за "железничарите" се превърна младият полузащитник Пламен Аршев. Варненецът реализира гол в 75-ата минута и това се оказа достатъчно за разрешаване на спора в мача.

Така Локомотив се връща на пътя на победите, след като последната такава датираше от края на август - 2:1 срещу Хебър (Пазарджик) на "Георги Бенковски". Загубата пък е четвърта поред за "шоколадите", които за момента се намират в опасната зона.

