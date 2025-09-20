Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  3. Пирин без проблеми в Петрич

Пирин без проблеми в Петрич

  • 20 сеп 2025 | 18:56
  • 917
  • 0
Пирин без проблеми в Петрич

В мач от поредния кръг на българската Втора лига, Пирин (Благоевград) постигна убедителна победа с 3:0 като гост срещу Беласица на стадиона в Петрич. "Орлетата" демонстрираха отлична игра и ефективност, за да вземат трите точки в срещата.

Първите минути на мача преминаха в равностойна игра, като двата отбора търсеха своите шансове пред противниковите врати. Беласица се опита да наложи натиск с бързи атаки, но защитата на Пирин не позволи сериозни опасности. Ключовият момент дойде в 42-ата минута, когато Запро Динев откри резултата за 0:1.

През втората част Пирин продължи да контролира играта, като постепенно увеличи натиска си. В 62-ата минута Александър Близнаков удвои преднината с красив гол.

Крайната дума в мача имаше Мариян Вангелов, който в 75-ата минута оформи крайното 0:3.

