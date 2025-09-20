Доктор Марко: Влизаме в топ в 3 в квалификацията

Съветникът на Ред Бул във Формула 1 доктор Хелмут Марко прогнозира, че световният шампион Макс Верстапен ще влезе в топ 3 в класирането на квалификацията за Гран При на Азербайджан днес.

Вчера Макс остана шести в симулациите на квалификационни обиколки, на 0,6 секунди от Люис Хамилтън с Ферари.

„Темпото ни в дългите серии обиколки е обещаващо и ще можем да се борим за позиции в челото – обясни Марко. – Що се отнася до квалификацията, там ни трябват още десета или десета и половина. Това може да бъде постигнато с промени в настройките.

„Този уикенд ще докажем, че победата на „Монца“ не е изключение. Уверен съм, че в квалификацията ще сме в топ 3 и в състезанието ще се борим за победата.

„Имаме скорост, колата ни работи в широк оперативен прозорец и се настройва лесно. Тимът ни определено е направил крачка напред.

„Макс винаги иска още по-добро представяне, така че трябва да измислим още нещо, но е факт, че между първата и втората тренировка постигнахме сериозен прогрес.“

Снимки: Gettyimages