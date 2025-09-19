Верстапен посочи слабостта на Ред Бул в Баку

Световният шампион Макс Верстапен посочи къде е слабото място на Ред Бул след петъчните свободни тренировки за Гран При на Азербайджан. Макс завърши шести втората тренировка, нямаше проблеми в хода на сесиите, но остана на няколко десети от най-добрите времена.

Всъщност, Люис Хамилтън, който завърши първи във втората сесия, изпревари с малко над 0,6 секунди Макс, а Юки Цунода с другата кола на Ред Бул завърши на половин секунда от съотборника си.

Ферари окупира челото, трудности за Макларън във втората тренировка в Баку

„Нищо не сме объркали. Усещам колата добре, което е позитивно – коментира Макс след тренировките. – Намерихме стабилен баланс за това твърде специфично трасе. Точно това ни трябва.

„Всичко трябва да си е на мястото, за да направиш добра обиколка тук. Все още обаче малко не ни достига в симулацията на квалификационна обиколка, има още какво да вземем от колата и от моето каране. Това е слабото ни място.

Алонсо намекна, че 2026 може да е последният му сезон

„Надявам се, че утре ще е по-добре. В дългата серия обиколки бяхме по-добре. Тук настилката винаги е хлъзгава, а по-меките гуми се натоварват много повече, но при нас нищо не се обърка.

„Очаквам няколко отбора да са на малки разлики в челото и след това в квалификацията всичко ще се реши от това, който направи идеалната обиколка.“

Макс Верстапен ще атакува победата в "24 часа на Нюрбургринг" догодина

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages