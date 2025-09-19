Особеностите на обиколката в Баку според Ред Бул

Една обиколка, дълга 6003 метра, съставена от две много различни части – по-голямата част от 20-те завоя на трасето в Баку са събрани в 3,8 километра, а след тях идва права, дълга 2,2 километра. Какъв трябва да е компромисът при настройването на един автомобил от Формула 1, за да е максимално бърз?
„Това е обиколка, съставена от две различни части, имаме 2-километрова права и поредица от бавни завои – обясни състезателният инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиазе. – Трудно е да се определи нивото на аеродинамично притискане, не само за квалификацията, но и за състезанието.
„Това е улично трасе, това означава, че има много неравности и те се отразяват негативно на поведението на колата при спиране. В двете тренировки направиха редица промени по колите точно в тази посока.
„Тук работим с необичаен избор на гуми – допълни инженерът. – Повечето наши колеги се фокусират върху меките сликове, ние ще анализираме тази вечер данните за квалификацията, като ще работим и за състезанието, където значение ще има по-ниската температура на асфалта тази година.“
