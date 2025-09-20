Двама се борят за свободното място в Алпин

Двама са кандидатите за втората кола на Алпин догодина във Формула 1. Това даде да се разбере шефът на тима Флавио Бриаторе в Баку.

В началото на уикенда скандалният италианец в прав текст заяви, че Мик Шумахер не влиза в плановете на Алпин за догодина, а вчера обясни, че изборът за съотборник на Пиер Гасли догодина е свит до двама претенденти.

Изненадата с гумите в Баку. Или вече не е изненада?

„Изборът ще е между Франко Колапинто и Паул Арон. Паул е не само много приятен младеж, но и много бърз пилот. Трябва да разбера кой от двамата ще е по-добрият избор за отбора – обясни Бриаторе. – Никой друг не ме интересува. Преди години бях мениджър на половината пилоти в колоната, сега не работя с никога и ме интересува само това, което е най-добро за Алпин.

„Трябват ни още едно или две състезания, за да вземем решение. Но днес не мога да ви кажа кого ще избера измежду двамата. Честно.“

Ферари окупира челото, трудности за Макларън във втората тренировка в Баку

Пиер Гасли се обвърза дългосрочно с Алпин

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages