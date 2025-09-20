Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Двама се борят за свободното място в Алпин

Двама се борят за свободното място в Алпин

  • 20 сеп 2025 | 09:16
  • 161
  • 0

Двама са кандидатите за втората кола на Алпин догодина във Формула 1. Това даде да се разбере шефът на тима Флавио Бриаторе в Баку.

В началото на уикенда скандалният италианец в прав текст заяви, че Мик Шумахер не влиза в плановете на Алпин за догодина, а вчера обясни, че изборът за съотборник на Пиер Гасли догодина е свит до двама претенденти.

„Изборът ще е между Франко Колапинто и Паул Арон. Паул е не само много приятен младеж, но и много бърз пилот. Трябва да разбера кой от двамата ще е по-добрият избор за отбора – обясни Бриаторе. – Никой друг не ме интересува. Преди години бях мениджър на половината пилоти в колоната, сега не работя с никога и ме интересува само това, което е най-добро за Алпин.

„Трябват ни още едно или две състезания, за да вземем решение. Но днес не мога да ви кажа кого ще избера измежду двамата. Честно.“

Снимки: Gettyimages

