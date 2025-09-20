Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА води преговори с румънска легенда за наследник на Керкез

ЦСКА води преговори с румънска легенда за наследник на Керкез

  20 сеп 2025 | 09:25
  • 7335
  • 13

ЦСКА е влязъл в преговори с една от емблемите на румънския футбол - Дан Петреску, да наследи на треньорския пост Душан Керкез, пише „Мач Телеграф“. След очакваното уволнение на босненеца и до идването на новия треньор „червените” ще бъдат водени от поелия дубъла Валентин Илиев.

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата
Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

57-годишният Петреску е бил препоръчан на ЦСКА от легендата Христо Стоичков. Лично Камата е осъществил и първия контакт между клуба и специалиста. За последно румънският треньор бе начело на един от най-силните тимове в страната си – ЧФР Клуж, където има три периода, последният от които бе до края на миналия сезон.

Треньорската визитка на бившия футболист на Стяуа, Фоджа, Дженоа, Шефилд Уензди, Саутхемптън, Брадфорд и Национал Букурещ е изключително богата. В Румъния той е бил наставник още на Унирея, Спортул и Търгу Муреш. Работил е също така в корейския Чонбук, руския Кубан, полския Висла, турския Кайзери, както и в няколко арабски отбора.

Пет пъти е печелил титлата в страната си, а преди 5 сезона като треньор на ЧФР Клуж изхвърли ЦСКА от евротурнирите.

