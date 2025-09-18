Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Валентин Илиев почти сигурно ще изведе ЦСКА в следващия официален мач на тима, който е срещу Ботев (Враца). Срещата е в понеделник (22 септември) от 20:30 часа.

Любопитното е, че Илиев бе назначен за наставник на втория тим преди дни, но след днешното поражение на ЦСКА от Арда бъдещето на Душан Керкез изглежда не е свързано с "червените". Треньорът отказа да подаде оставка, но тя му бе поискана от спортния директор Бойко Величков.

Към момента ръководството няма готов вариант за заместник на сърбина и ще умува за такъв в следващите дни. Именно поради тази причина Илиев на 90% ще предвожда отбора във Враца.

Любопитното е, че начело на Ботев е друг "червен" кадър - Христо Янев. Именно той е един от фаворитите за постоянен наставник на ЦСКА. Друго от спряганите имена е на наставника на Арда Александър Тунчев.

Определени кръгове, гравитиращи около "Армията", искат завръщане на Любо Пенев или Стойчо Младенов, но към момента шансовете за подобен развой не са големи.