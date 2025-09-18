"Северъ": Томаш беше като Клоп пред това недоразумение

Феновете на ЦСКА от страницата "Северъ"поискаха моментална раздяла с треньора Душан Керкез. След поражението от Арда (Кърджали) привържениците излязоха със следното съобщение във "Фейсбук": "Вън, бе!!! Томаш беше като Клоп пред това недоразумение...".

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

Малко по-късно спортният директор на клуба от Борисовата градина Бойко Величков обяви пред репортерите в Стара Загора, че призовава сръбския специалист да подаде оставка.

Снимки: Startphoto