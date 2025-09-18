Популярни
Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
  3. "Северъ": Томаш беше като Клоп пред това недоразумение

  • 18 сеп 2025 | 20:43
  • 5404
  • 2

Феновете на ЦСКА от страницата "Северъ"поискаха моментална раздяла с треньора Душан Керкез. След поражението от Арда (Кърджали) привържениците излязоха със следното съобщение във "Фейсбук": "Вън, бе!!! Томаш беше като Клоп пред това недоразумение...".

Малко по-късно спортният директор на клуба от Борисовата градина Бойко Величков обяви пред репортерите в Стара Загора, че призовава сръбския специалист да подаде оставка.

Снимки: Startphoto

