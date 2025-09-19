Левски с Бурас срещу Лудогорец - групата на "сините"

Последното попълнение на Левски - алжирският халф Акрам Бурас, попадна в групата на "сините" за дербито с Лудогорец тази вечер. Алжирският национал за първи път намира място в разширения състав на Хулио Веласкес, след като подписа договор с клуба по време на паузата за националните отбори, а след това не бе в групата за гостуването на Локомотив (София) миналия уикенд. В групата на Левски не намери място македонският централен защитник Никола Серафимов.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Майкон, Кристиан Макун, Вандерсон Цунами, Асен Митков, Мустафа Сангаре, Евертон Бала, Гашпер Търдин, Алдаир Невеш, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Акрам Бурас, Кристиан Димитров, Оливер Камдем, Борислав Рупанов, Марин Петков, Карл Фабиен, Радослав Кирилов. /ХБ/

