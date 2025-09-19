Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски с Бурас срещу Лудогорец - групата на "сините"

Левски с Бурас срещу Лудогорец - групата на "сините"

  • 19 сеп 2025 | 13:18
  • 372
  • 0
Левски с Бурас срещу Лудогорец - групата на "сините"
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Последното попълнение на Левски - алжирският халф Акрам Бурас, попадна в групата на "сините" за дербито с Лудогорец тази вечер. Алжирският национал за първи път намира място в разширения състав на Хулио Веласкес, след като подписа договор с клуба по време на паузата за националните отбори, а след това не бе в групата за гостуването на Локомотив (София) миналия уикенд. В групата на Левски не намери място македонският централен защитник Никола Серафимов.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Майкон, Кристиан Макун, Вандерсон Цунами, Асен Митков, Мустафа Сангаре, Евертон Бала, Гашпер Търдин, Алдаир Невеш, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Акрам Бурас, Кристиан Димитров, Оливер Камдем, Борислав Рупанов, Марин Петков, Карл Фабиен, Радослав Кирилов. /ХБ/ Споделете

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за дербито Левски - Лудогорец
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за дербито Левски - Лудогорец
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Беласица организира благотворителен търг

Беласица организира благотворителен търг

  • 19 сеп 2025 | 09:54
  • 419
  • 1
Проблеми за Лудогорец преди гостуването на "Герена"

Проблеми за Лудогорец преди гостуването на "Герена"

  • 19 сеп 2025 | 09:41
  • 7405
  • 5
„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и Иван Цветанов

„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и Иван Цветанов

  • 19 сеп 2025 | 09:19
  • 740
  • 0
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 6050
  • 4
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 17407
  • 60
"Северъ": Томаш беше като Клоп пред това недоразумение

"Северъ": Томаш беше като Клоп пред това недоразумение

  • 18 сеп 2025 | 20:43
  • 18987
  • 25
Виж всички

Водещи Новини

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 23275
  • 102
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 17407
  • 60
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 7752
  • 13
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 8749
  • 3
Барса ще стартира като домакин в ШЛ на "Монтжуик", моли УЕФА за изключение

Барса ще стартира като домакин в ШЛ на "Монтжуик", моли УЕФА за изключение

  • 19 сеп 2025 | 10:52
  • 3779
  • 3
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 6050
  • 4