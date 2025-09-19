Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Бардон: На "Герена" винаги се чувствам добре

Бардон: На "Герена" винаги се чувствам добре

  • 19 сеп 2025 | 19:05
  • 939
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Бившият халф на Левски Седрик Бардон заяви, че винаги се чувства добре, когато се завръща на "Герена". Той даде и своята прогноза за мача с Лудогорец.

"На "Герена" и в България винаги се чувствам добре. Феновете ми казаха, че съм добре дошъл тук. Видях се с бивши играчи на отбора и приятели. Най-важното е, че отборът играе добре и има самочувствие. Няма друг вариант освен победа. Няма друго нещо да кажа освен да побеждават и да играят добре.

Прогнозата ми е 1:0 за Левски", заяви Бардон.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) обяви групата за гостуването на Монтана

Спартак (Варна) обяви групата за гостуването на Монтана

  • 19 сеп 2025 | 16:02
  • 838
  • 0
Сериозна работа на "Лаута"

Сериозна работа на "Лаута"

  • 19 сеп 2025 | 15:32
  • 1211
  • 1
Калпаков взе в Марек футболист от бившия си отбор

Калпаков взе в Марек футболист от бившия си отбор

  • 19 сеп 2025 | 15:21
  • 1315
  • 1
Стадионът в Габрово вече има осветление

Стадионът в Габрово вече има осветление

  • 19 сеп 2025 | 15:04
  • 1064
  • 2
Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 42137
  • 139
Добромир Дафинов: Всеки мач е труден за нас

Добромир Дафинов: Всеки мач е труден за нас

  • 19 сеп 2025 | 14:46
  • 534
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 1:2 Спартак (Варна), греда за "соколите"

Монтана 1:2 Спартак (Варна), греда за "соколите"

  • 19 сеп 2025 | 17:45
  • 9081
  • 3
11-те на Левски и Лудогорец

11-те на Левски и Лудогорец

  • 19 сеп 2025 | 19:04
  • 2212
  • 0
Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 42137
  • 139
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 4387
  • 2
Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра

Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра

  • 19 сеп 2025 | 16:18
  • 3924
  • 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 12841
  • 16