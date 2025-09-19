Бардон: На "Герена" винаги се чувствам добре

Бившият халф на Левски Седрик Бардон заяви, че винаги се чувства добре, когато се завръща на "Герена". Той даде и своята прогноза за мача с Лудогорец.

"На "Герена" и в България винаги се чувствам добре. Феновете ми казаха, че съм добре дошъл тук. Видях се с бивши играчи на отбора и приятели. Най-важното е, че отборът играе добре и има самочувствие. Няма друг вариант освен победа. Няма друго нещо да кажа освен да побеждават и да играят добре.

Прогнозата ми е 1:0 за Левски", заяви Бардон.