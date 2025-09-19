Популярни
Саръбоюков: Вече се чувствам част от най-добрите, но ще трябва да го затвърждавам

  • 19 сеп 2025 | 22:14
  • 510
  • 0

Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на Световното първенство по лека атлетика в Токио с постижение от 8.19 метра. Днес той и треньорът му Димитър Карамфилов се завърнаха на родна земя и споделиха впечатленията си от шампионата в японската столица.

“Смятам, че имах шанс за резултат, с който се взимаха медалите. Показателите ми на тренировките го показваха. Просто явно не е бил моят ден. Наистина бях много подготвен. Знам, че мястото е добро като класиране, резултатът също не е слаб. Просто смятам, че вече беше моментът да направя един личен резултат, който да си ме зарадва самият мен.

Знаех, че тройката ще е с около 8.35 м и точно така стана. Това си говорехме и с тренера.

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани
Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Психически имам още върху какво да работя. Физически знам колко подготвен бях, дори за резултат, който постигна Фурлани, но няма смисъл да го говорим на думи. Важното е след време да го покажа на действия.

Вече се чувствам спокоен на сектора и един от най-добрите, но ще трябва да го затвърждавам”, каза Саръбоюков при завръщането си в България. Той и наставникът му Димитър Карамфилов получиха чекове на стойност 8000 лева от Българска федерация по лека атлетика.

Какво ще е бъдещето на Саръбоюков в тройния скок и ще го видим ли в Диамантената лига през 2026 г.? Отговорите ще намерите във видеото.

