Саръбоюков: Вече се чувствам част от най-добрите, но ще трябва да го затвърждавам

Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на Световното първенство по лека атлетика в Токио с постижение от 8.19 метра. Днес той и треньорът му Димитър Карамфилов се завърнаха на родна земя и споделиха впечатленията си от шампионата в японската столица.

“Смятам, че имах шанс за резултат, с който се взимаха медалите. Показателите ми на тренировките го показваха. Просто явно не е бил моят ден. Наистина бях много подготвен. Знам, че мястото е добро като класиране, резултатът също не е слаб. Просто смятам, че вече беше моментът да направя един личен резултат, който да си ме зарадва самият мен.

Знаех, че тройката ще е с около 8.35 м и точно така стана. Това си говорехме и с тренера.

Психически имам още върху какво да работя. Физически знам колко подготвен бях, дори за резултат, който постигна Фурлани, но няма смисъл да го говорим на думи. Важното е след време да го покажа на действия.

Вече се чувствам спокоен на сектора и един от най-добрите, но ще трябва да го затвърждавам”, каза Саръбоюков при завръщането си в България. Той и наставникът му Димитър Карамфилов получиха чекове на стойност 8000 лева от Българска федерация по лека атлетика.

