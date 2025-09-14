Торино нанесе първо поражение на Рома под ръководството на Гасперини

Рома допусна изненадващо поражение с 0:1 в домакинството си на Торино. Единственото попадение в двубоя бе дело на Джовани Симеоне (59’) след час игра. Това се превърна и в първи успех на “биковете” на “Олимпико” срещу този съперник от пет години. Това е и първо поражение на домакините под ръководството на новия треньор Джан Пиеро Гасперини след две победи на старта. От своя страна за Торино бе и първа победа през този сезон, след като до момента те стигнаха само до една точка.

Първото полувреме на двубоя не предложи много емоции на феновете по трибуните. Двата отбора по-скоро опитваха да се проучват на по-бавно темпо, но рядко успяваха да застрашават някоя от двете врати. На два пъти вратарят на Торино Франко Исраел и веднъж Свилар трябваше да се намесват малко по-решително по-скоро за да предотвратяват по-сериозно положения пред себе си. Домакините бяха малко по-дейни, но това не доведе до нещо по-съществено. На почивката Джан Пиеро Гасперини реши да вкара повече атакуваща мощ и пусна на терена Евън Фергюсън. С началото на втората част обаче “биковете” демонстрираха много по-добро лице и изглеждаха по-опасни в офанзивен план. Десет минути след началото на второто полувреме Никола Влашич спечели топката в наказателното поле и отправи опасен удар по посока на врата. Точно след час игра Джовани Симеоне успя да овладее пас на Сирил Нонге, след което да отправи хубав удар по диагонала, който се оказа неспасяем за вратаря Свилар за 0:1.

В следващите минути футболистите на “биковете” сякаш получили допълнителна увереност след попадението започнаха да показват още по-добро представяне на терена и още по-често да поглеждат към вратата на противника. Само шест минути по-късно Влашич се измъкна от Уесли и намери в наказателното поле появилия се от пейката Закария Абухлал, който стрела опасно в опит да удвои преднината на гостите, но Свилар отново бе на своя пост. Вратарят трябваше да се намесва решително и малко по-късно, когато отново Влашич стреля опасно. Междувременно играчите на Рома опитваха да атакува, но трудно създаваха някакви по-сериозни шансове, а най-добрите положения за “вълците” се изчерпваха с достигането на няколко фала около наказателното поле, които обаче рядко носеха някаква по-сериозна опасност за Исраел. Едва в добавеното време играчите на Рома стигнаха до няколко по-сериозни положения, но с добри колективни действия в отбрана и качествени изяви на своя страж гостите все пак успяха да съхранят своята преднина.

По този начин Рома допусна първо поражение под ръководството на Джан Пиеро Гасперини, след като до момента “вълците” бяха записали две поредни победи с по 1:0. Това не е особено добра новина за римляните, след като след седмица им предстои градско дерби с Лацио. От своя страна пък Торино ще приеме Аталанта.

