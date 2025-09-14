Популярни
  2. Лацио
  3. Сасуоло взе първи точки след успех над Лацио

Сасуоло взе първи точки след успех над Лацио

  • 14 сеп 2025 | 21:12
  • 580
  • 0

Сасуоло спечели първи точки от началото на сезона, след като победи с 1:0 Лацио. Единственото попадение в мача реализира резервата Алиу Фадера в 70-ата минута.

Двата отбора стартираха предпазливо. След 25 минути съдията изгони Астер Вранкс, но след разглеждане на ситуацията с ВАР картонът бе променен на жълт. Малко след това се стигна до първата опасност в мача след пробив на Пинамонти, чийто удар бе отразен от Проведел.

След час игра Дзакани засече с глава центриране на Гендузи, но Мурич направи изключително спасяване. Влизането на Фадера в игра промени нещата. Той първо бе спрян от Марушич при една атака, но в 70-ата минута резултатът бе открит. След ъглов удар топката се удари в коляното на Фадера и изненада Проведел. Лацио натисна в края, но защитата и вратарят на домакините удържаха и стигнаха до ценни три точки.

Снимки: Imago

