Сасуоло взе първи точки след успех над Лацио

Сасуоло спечели първи точки от началото на сезона, след като победи с 1:0 Лацио. Единственото попадение в мача реализира резервата Алиу Фадера в 70-ата минута.

Двата отбора стартираха предпазливо. След 25 минути съдията изгони Астер Вранкс, но след разглеждане на ситуацията с ВАР картонът бе променен на жълт. Малко след това се стигна до първата опасност в мача след пробив на Пинамонти, чийто удар бе отразен от Проведел.

Sassuolo pick up their first win of the season! 👏#SassuoloLazio pic.twitter.com/VJhuo4wkuk — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 14, 2025

След час игра Дзакани засече с глава центриране на Гендузи, но Мурич направи изключително спасяване. Влизането на Фадера в игра промени нещата. Той първо бе спрян от Марушич при една атака, но в 70-ата минута резултатът бе открит. След ъглов удар топката се удари в коляното на Фадера и изненада Проведел. Лацио натисна в края, но защитата и вратарят на домакините удържаха и стигнаха до ценни три точки.

Снимки: Imago