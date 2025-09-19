Нанков: Ще се опитваме да се подобряваме и да крадем точки

Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков говори след поражението на тима с 1:2 от Спартак (Варна) в двубой от деветия кръг на efbet Лига.

Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

"Футболистите ми показаха добър футбол и бяхме по-добри на терена. Ковальов обаче спаси всичко, което можеше. Момчетата се вложиха и няма как да не съм доволен. Създаваме положения, след 60-ата минута заиграхме с двама централни нападатели и имахме много ситуации, но не реализирахме.



Този мач беше доста труден, но за нас няма лесни мачове. Ще се опитваме да се подобряваме и да крадем точки", заяви Нанков.