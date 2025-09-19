Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Нанков: Ще се опитваме да се подобряваме и да крадем точки

Нанков: Ще се опитваме да се подобряваме и да крадем точки

  • 19 сеп 2025 | 19:51
  • 701
  • 0

Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков говори след поражението на тима с 1:2 от Спартак (Варна) в двубой от деветия кръг на efbet Лига.

Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)
Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

"Футболистите ми показаха добър футбол и бяхме по-добри на терена. Ковальов обаче спаси всичко, което можеше. Момчетата се вложиха и няма как да не съм доволен. Създаваме положения, след 60-ата минута заиграхме с двама централни нападатели и имахме много ситуации, но не реализирахме.

Този мач беше доста труден, но за нас няма лесни мачове. Ще се опитваме да се подобряваме и да крадем точки", заяви Нанков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) обяви групата за гостуването на Монтана

Спартак (Варна) обяви групата за гостуването на Монтана

  • 19 сеп 2025 | 16:02
  • 932
  • 0
Сериозна работа на "Лаута"

Сериозна работа на "Лаута"

  • 19 сеп 2025 | 15:32
  • 1474
  • 1
Калпаков взе в Марек футболист от бившия си отбор

Калпаков взе в Марек футболист от бившия си отбор

  • 19 сеп 2025 | 15:21
  • 1564
  • 1
Стадионът в Габрово вече има осветление

Стадионът в Габрово вече има осветление

  • 19 сеп 2025 | 15:04
  • 1247
  • 2
Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 49494
  • 164
Добромир Дафинов: Всеки мач е труден за нас

Добромир Дафинов: Всеки мач е труден за нас

  • 19 сеп 2025 | 14:46
  • 582
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Лудогорец, димки прекъснаха мача

Левски 0:0 Лудогорец, димки прекъснаха мача

  • 19 сеп 2025 | 20:53
  • 35129
  • 38
Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

  • 19 сеп 2025 | 19:41
  • 19563
  • 10
Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 49494
  • 164
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 6238
  • 2
Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра

Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра

  • 19 сеп 2025 | 16:18
  • 5235
  • 2
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 13983
  • 16