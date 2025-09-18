Популярни
Ганаец на линия за Спартак (Вн)

  • 18 сеп 2025 | 18:57
  • 536
  • 0
Ганаец на линия за Спартак (Вн)

Десният бек на Монтана Кристофър Ачемпонг се завърна в групата за предстоящата домакинска среща със Спартак (Варна). Заради наказание 25-годишният ганиец пропусна победата с 1:0 над Ботев в Пловдив в предишния кръг. Извън 20-те остана титулярният вратар Васил Симеонов, който все още не е възстановен от контузията на рамото, която го измъчва вече трета седмица.

Старши треньорът на монтанци Анатоли Нанков проведе днес последна тренировка на клубната база в село Николово и след нея събра футболистите на лагер в хотел "Валор". Отборът на Монтана е в серия от три поредни победи, в които не допусна гол.

Групата на Монтана за мача със Спартак (Варна):

Вратари: Юлиян Весков, Марсио Роса;

Защитници: Петър Атанасов, Никола Борисов, Костадин Илиев, Димитър Буров, Мартин МихайловКристофър АчемпонгСоломон Джеймс, Ариан Мършуля;

Полузащитници и нападатели: Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиас Илиадис, Джоел БерханеВажебах СакорФилип Ежике, Иван Коконов, Борис Димитров, Калоян СтринскиИбрахима Мохамад.

