Монтана и Спартак (Варна) играят един срещу друг в двубой от деветия кръг на efbet Лига. Резултатът на стадион “Огоста” към момента е 0:0.

Още в 4-ата минута Максим Ковальов трябваше да показва рефлекс. Тогава вратарят на “соколите” трябваше да се намесва след удар на Антон Тунгаров. В 7-ата минута Георг Стояновски се оказа сам срещу вратаря на Монтана. Новият нападател на Спартак изигра ситуацията прекалено спокойно и не успя да вкара, като очакваше, че е бил в положение на засада. Страничният съдия в действителност вдигна флага си, но при повторенията се видя, че ситуацията е доста спорна и при евентуално попадение съдиите от ВАР щяха да имат работа.

МОНТАНА 0:0 СПАРТАК (ВАРНА)

Стартови състави:

Монтана: 1. Марсио Роса, 15. Кристофър Ачемпонг, 3. Илиас Илиадис, 5. Мартин Михайлов, 18. Костадин Илиев, 23. Антон Тунгаров, 6. Важебах Сакор, 16. Томас Азеведо, 7. Борис Димитров, 25. Соломон Джеймс, 17. Иван Коконов;

Спартак: 23. Максим Ковальов, 2. Лукас Магджински, 3. Матео Петрашило, 7. Бернардо Коуто, 17. Цветослав Маринов, 20. Деян Лозев, 21. Ксанди, 44. Ангел Грънчов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски, 93. Луис Пахама.