  Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 2309
  • 1
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Монтана приема Спартак (Варна) в откриващия двубой на 9-ия кръг в efbet Лига. Мачът на стадион "Огоста" е от 17:45 часа и ще бъде ръководен от Станимир Тренчев.

Домакините влизат в срещата в серия от три поредни победи, в които записаха три "сухи" мрежи. Отборът на Анатоли Нанков ще направи всичко възможно да продължи с добрите резултати и отново да зарадва своите привърженици.

"Соколите" понатрупаха малко самочувствие, след като преди седмица постигнаха първия си успех от началото на сезона. Тимът на Гьоко Хаджиевски спечели убедително срещу Арда (3:0) на "Коритото" и със сигурност днес ще бъде пределно мотивиран да прибави нови точки към актива си.

Монтана картотекира нигериец
Монтана картотекира нигериец

За монтанци след наказание се завръща Кристофър Ачемпонг, а ден преди мача клубът успя да картотекира нигерийския нападател Ибрахима Мохамад.

Звездата на Спартак (Варна) с лека травма, готов е за следващия мач
Звездата на Спартак (Варна) с лека травма, готов е за следващия мач

Същата е ситуацията и с нападателя Луис Пахама, който отново ще бъде на разположение на своя треньор. Другата добра новина в лагера на гостите е, че контузията на Бернардо Коуто, получена в заключителните минути на двубоя с кърджалийци, не е сериозна.

Отлична новина за Спартак (Варна)
Отлична новина за Спартак (Варна)

Преди два дни Община Варна отпусна на Спартак 550 000 лева, с които клубът ще погаси задълженията си към НАП и ще покрие изискванията за професионален лиценз.

МОНТАНА - СПАРТАК (ВАРНА)

НАЧАЛО: 17:45 часа
СЪДИЯ: Станимир Тренчев
СТАДИОН: "Огоста", Монтана

