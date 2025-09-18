Популярни
Привърженици на Спартак и Рейнджърс в шотландски носии

  • 18 сеп 2025 | 17:14
Морската столица Варна се превърна в притегателен център на интересна международна среща. Един от най-изявените привърженици на шотландския гранд  Рейнджърс Скот Шийл посети Варна със своята българска съпруга Иванка Шийл. Шотландецът не крие своята симпатия към варненския Спартак и заради подчертано синия цвят в екипите на Рейнджърс и "соколите". Преди години, когато е посетил курорта Златни пясъци, шотландският привърженик е наблюдавал варненското дерби между Спартак и Черно Море.

От този момент нататък той става привърженик и на Спартак, а към татусите на Рейнджърс прибавя и нови две с клубната емблема на "соколите". Скот Шийл използва посещението си във Варна, за да  се срещне със своя добър приятел и бивш служител на клуба Росен Спасов. Двамата изпиха по чаша бира в разговор за футбола и си направиха нетрадиционна атрактивна снимка  в традиционните шотландски носии - фустанела килт с кожена торбичка и чорапи, облечени в оригиналните екипи на най - популярния шотландски отбор Рейнджърс.

Пламен Трендафилов

