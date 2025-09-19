Арсенал обяви важни промени

Популярни
Вход / Регистрирай се
  • 19 сеп 2025 | 17:53
  • 180
  • 0
Важна промяна бе извършена в управлението на Арсенал, обявиха от "Емиратс". Клубът напусна 62-годишният изпълнителен заместник-председател Тим Люис, който бе доверено лице на собствениците Стан и Джош Крьонке и осъществяваше връзката между тях и мениджъра Микел Артета. Люис работи в клуба в продължение на пет години, а преди месеци имаше значима роля и за назначението на новия спортен директор Андреа Берта.

Управляващият директор Ричард Гарлик вече е главен изпълнителен директор, а филмовият продуцент и режисьор Бен Уинстън, притежател на сезонен билет за клуба повече от 30 години, също ще се присъедини към Борда като неизпълнителен директор.

Кели Блаха и Ото Мали са другите нови лица в бора, които влизат като неизпълнителни директори, заедно с дългогодишния съветник на "Крьонке Спортс Енд Ентъртейнмънт" Дейв Щайнер.

Гарлик започна работа в клуба през 2021 година като директор по футболните операция, а преди година бе повишен до управляващ директор. Сега той се изкачва възможно най-високо в йерархията.

