Арсенал обяви важни промени

Важна промяна бе извършена в управлението на Арсенал, обявиха от "Емиратс". Клубът напусна 62-годишният изпълнителен заместник-председател Тим Люис, който бе доверено лице на собствениците Стан и Джош Крьонке и осъществяваше връзката между тях и мениджъра Микел Артета. Люис работи в клуба в продължение на пет години, а преди месеци имаше значима роля и за назначението на новия спортен директор Андреа Берта.

Управляващият директор Ричард Гарлик вече е главен изпълнителен директор, а филмовият продуцент и режисьор Бен Уинстън, притежател на сезонен билет за клуба повече от 30 години, също ще се присъедини към Борда като неизпълнителен директор.

Кели Блаха и Ото Мали са другите нови лица в бора, които влизат като неизпълнителни директори, заедно с дългогодишния съветник на "Крьонке Спортс Енд Ентъртейнмънт" Дейв Щайнер.

Гарлик започна работа в клуба през 2021 година като директор по футболните операция, а преди година бе повишен до управляващ директор. Сега той се изкачва възможно най-високо в йерархията.

We are delighted to announce that our Managing Director, Richard Garlick will become Arsenal’s Chief Executive Officer with immediate effect.



Read more about our Leadership and Board update 👇 — Arsenal (@Arsenal) September 19, 2025